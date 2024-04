De Laurentiis: “Il Maradona non fa parte del futuro del Napoli. Bagnoli? C’è spazio per noi ed il tennis, presto avrò un incontro con il sindaco”

Attraverso i microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato cosi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole:

“Mi sembra molto strano che il sindaco, che è una persona intelligente, continui a parlare del Maradona dicendo che attende una mia proposta. Ho già spiegato che il Maradona non può far parte del futuro del Napoli perché dopo lo studio compiuto con l’architetto Zavanella, ci siamo resi conto che per qualsiasi intervento dovremo andare a giocare altrove per anni. Con il massimo rispetto per Avellino, Benevento e altre città che hanno dei bellissimi stadi, giocare altrove determinerebbe una minusvalenza di 100 milioni di euro. Il sindaco, che non viene tanto allo stadio non perché è juventino ma molto impegnato su tante altre cose e meno sul calcio, non sa che il Maradona ha un problema di visibilità. Lui viene in Tribuna Autorità, dovrebbe vedere la situazione nelle curve che andrebbero avvicinate. Non credo agli interventi a pezzi, penso sia complicato anche per la sicurezza”.

Poi prosegue: “Napoli vuole ospitare gli Europei del 2032? Vogliamo penalizzare il Napoli portandolo a giocare altrove? Bagnoli dovrebbe avere 5 lotti e circa 250 ettari, dove mi vorrebbe mandare il sindaco ci vorrebbero cinque anni di bonifica perché si tratta del parco urbano. C’è, invece, l’area del Parco dello Sport con la bonifica dei primi 35 ettari dovrebbero finire a maggio 2025, gli altri 30 invece a giugno 2026. Non ho bisogno di finanziamenti altrui, come accade nel Napoli e nel cinema. Saluto e ringrazio il

grande De Luca per i lavori in vista delle Universiadi che sono stati fatti perché li ho richiesti io. Manfredi ha trovato un bilancio in grande difficoltà, deve dare conto a delle priorità. Con 65 ettari c’è spazio per il tennis, tanti parcheggi, aree di ristoro, un centro sportivo degno del Manchester City e uno stadio di 50000/60000 posti. Che differenza c’è tra Piazzale Tecchio e Bagnoli? Sul bradisismo siamo nelle mani del Signore, altrimenti a Napoli non si potrebbe fare niente. Avrò un appuntamento con il ministro Fitto che convocherà anche Bernardo Mattarella di Invitalia, poi se vogliono mettere in difficoltà il calcio a Napoli spostando le partite altrove me ne farò una ragione. Afragola piano B? La legge per poter ottemperare alle mancanze di bilancio di un club ha fatto una mossa intelligente: al di là della proibizione di poter costruire a uso abitativo dei metri quadri, lascia costruire per uso commerciale per abbattere i costi di gestione di un impianto sportivo. Se uno vuole uno stadio con centro commerciale e negozi, che lavori sette giorni su sette, se uno lo sposta lontano dalla zona urbanistica più importante non potrebbe avere garanzia di utilizzo sette giorni su sette. Se uno non se ne rende conto e si fa solo casino, ci si tira indietro e si dice ‘se volete che oltre i 20 anni in cui ho seminato a Napoli…’ ma se vogliamo continuare a piangerci addosso nella città più bella del mondo, e ci sono ostacoli punitivi, me ne faccio una ragione.. Napoli è diventata in tutto il mondo un simbolo di realizzabilità, noi ce l’abbiamo fatta. Se vogliamo non essere positivi nella città più bella del mondo, ne prenderò atto. L’anno prossimo fuori da Castel Volturno? Le vie del Signore sono infinite. Calcio? Non sono qui per parlare di calcio, ci sarà tempo per questo”