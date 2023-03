De Laurentiis: “Il sistema calcio non funziona ed è morto. Inutile viaggiare per Conference o Europa League”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole:

“Siamo responsabili dell’allontanamento dei giovani da questo sport estremamente vecchio. Poi capita il Covid e ci si inventano le interruzioni ogni dieci minuti perché si gioca in estate. Io ho sempre sostenuto il VAR per primo e infatti in Italia sta funzionando. Chi se ne importa di viaggiare per la Conference o l’Europa League? Ma nessuno ne vuole parlare. Questo calcio non funziona ed è morto. Chi lo gestisce non ha interesse a farlo lievitare”.