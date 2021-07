De Laurentiis: “La UEFA sta dimostrando di essere all’antica”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una intervista alla ‘Reuters’. Si tratta di dichiarazioni rilasciate due giorni fa, in una one to one subito dopo la conferenza stampa che ha interrotto il silenzio stampa del Napoli: “L’errore di Perez Sulla Superlega è stato quello di dire ‘siamo 12’. No, ascolta, non sei un re. Siamo tutti uguali in una democrazia. Tutti hanno la possibilità di sognare di partecipare alla massima competizione. UEFA, FIFA, sedetevi con noi, tutti i campionati europei, decidiamo quali cambiamenti dobbiamo fare. La UEFA sta dimostrando di essere all’antica. Non ha la capacità di rinnovarsi. Dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo fermare il passato e pensare al futuro”, ha detto.