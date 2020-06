De Laurentiis: “Pagherò gli stipendi di marzo, con Gattuso ci siamo presi subito. Barcellona? Possiamo giocarcela”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della recente conquista della Coppa Italia da parte della squadra e di tutto ciò che potrebbe derivare di buono da questo trionfo degli azzurri.

“Promessa ai giocatori? Nulla di eclatante, ho solo ribadito che pagherò gli stipendi di marzo che, come si sa, sono ancora bloccati da norme vincolanti e accordi generali da trovare. E poi penserò a qualcosa di simbolico, che resti come ricordo. Gattuso? Ci eravamo già visti prima dela gara, si era chiacchierato come al solito, non avremo problemi a far convergere le nostre idee. Ci siamo presi subito, ha avuto un effetto immediato sulla squadra che per me è fortissima e non lo dico da oggi. Siamo stati l’anti-Juve per anni.

Allegri? Chiamai prima lui, con cui da anni ho un rapporto diretto e stima. Mi disse che stava fermo perché ne aveva bisogno ma che non c’era preclusione assoluta. Ci vogliamo bene. Poi chiamai Rino e oggi eccoci qui. Barcellona? Possiamo giocarcela, mi auguro che possa essere riaperto il Camp Nou perché sarebbe uno spettacolo. Siamo sereni e convinti delle nostre possibilità. Champions League? Non è semplice ma nemmeno impossibile, la distanza è notevole ma in Coppa Italia abbiamo battuto Lazio, Inter e Juventus. Ci proveremo, il quarto posto potrebbe cambiare gli scenari futuri a livello economico.

Rinnovi Zielinski e Maksimovic? Fatemi godere prima quello che è successo. Meret? Un grandissimo, prima della partita gli ho detto che tra i pali è un gigante, deve solo acquisire le capacità di rilancio di Reina e Ospina”.