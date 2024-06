De Laurentiis: “Conte è un grande allenatore e un grande manager. Kvara e Di Lorenzo? Nessun problema…”

“Saluto tutti voi, questa è un’occasione importante come ogni volta che si riparte daccapo. Quando si riparte si fa ciò da zero e si cerca di cancellare quello che è stato, noi compiremo quest’anno 20 anni di presidenza e mi auguro di campare un’altra ventina di anni, ci proveremo. Di Lorenzo è un giocatore straordinario, ed anche un uomo di grande livello. Io posso capire che si sia sentito un attimino abbandonato e ‘sfastriato’ nelle ultime partite, io gli ho spiegato che per me era impossibile abbandonare una persona come lui. I giocatori però sono persone giovanissime e si possono caricare ma anche scaricare. Speriamo che l’Europeo possa ristabilire una certa serenità. Con Kvara non ci sono problemi perché abbiamo un contratto: gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale e comunque i problemi non li vedo per lui. Poi ci può essere anche chi ècontra legem’ fa contatti coi giocatori senza essere stati autorizzati dal club. Poiché Conte ha fatto una sua seconda università sul campo inglese per ben due volte in Inghilterra con squadre diverse, ha acquisito lo stato di manager, per questo si può permettere di dire ‘chi sta con me, sta con me, e non gli permetto di dire ‘a”. Ha un’idea a 360 gradi, anche le piccole cose contribuiscono al successo totale, è un uomo di impresa. Io ho cavalcato l’idea di impresa e non di presa, sono felice di avere Conte perchè interpreta l’idea di essere non solo un grande allenatore ma anche un grande manager. Quando ho detto ‘sono tutti cedibili’, stavo rispondendo all’intervista di un signore che mi diceva che quando c’era Koulibaly avevo detto che erano tutti cedibili. E’ una massima che vale sempre, ma poichè col capitano abbiamo rinnovato il contratto la scorsa estate, e poichè è un uomo coi cosidetti e anche con un grande cervello, è unuomo al quale tengo molto, non ci tiene solo l’allentore, poi è nel gioco delle cose che l’agente cerchi di portarlo via, fa parte del gioco normale degli agenti, non lo sradicheremo mai, ma da questa parte ci sono due persone che hanno dimostrato con percorsi diversi di riuscire nel mondo del calcio di fare cose complicate in posti complicati. Quando uno arriva al Chelsea dove tutto è nella mani di una certa Marina e il proprietario ha centinaia di billions ma gli si tappa la bocca perchè ci sono cambiamenti in Russia notevoli, non è così semplice, se credo di promettervi di farvi divertire neli prossimi 20 anni se la salute mi accompagnerà, è perchè sono indipendente”. (clicca qui per la conferenza stampa di Antonio Conte)