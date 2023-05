De Laurentiis: “Quando ho parlato di Scudetto sembrava una bestemmia. Insigne, Mertens e Koulibaly via? La loro voglia di vincere era esaurita”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista al “Financial Times”. Il patron azzurro parla del mondo del calcio e dello Scudetto appena vinto con il suo Napoli: “Ho messo sul tavolo 37 milioni di euro per comprare un pezzo di carta e abbiamo iniziato una nuova avventura. Mi è stato chiesto qual’è il tuo obiettivo quest’anno, perchè avevo lasciato andare i calciatori più importanti e ingaggiato sconosciuti. Quando ho detto che volevo vincere lo scudetto, sembrava che stessi bestemmiando, ma abbiamo vinto. Abbiamo avuto successo perchè ho iniziato ad applicare al mondo del calcio quello che ho imparato dal cinema in tanti anni. Il mio obiettivo era vincere, pur rimanendo sostenibile finanziariamente. Non conoscevo le regole del calcio. Quando ho comprato il Napoli, per me era un terreno nuovo, ma era importante mescolare film e sport, fornire contenuti per quella che in passato era la TV e ora piattaforme. Tifosi indignati quando sono andati via Insigne, Mertens e Koulibaly? La loro voglia di vincere era esaurita. Non credevo più in loro. Forse mi sbagliavo, ma io sono il proprietario e decido io. Il calcio italiano non progredisce, perchè non vengono prese in fretta le decisioni. Quando sei un fondo di investimento, cosa sai della gestione di un calciatore? Il calcio è composto da due mondi: sport e industria. Se non vinci, ai tifosi non importa se sei bravo col bilancio. Per loro è meglio che tu fallisca, ma devi vincere”.