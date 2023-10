De Laurentiis: “Soddisfatto della prova, siamo stati bravi. Rinnovo Osimhen? Nel Napoli sono tutti felici, il problema è…”

Un ko ma un bel match e una sconfitta contro un ottimo Real Madrid. De Laurentiis ha commentato la sconfitta del suo Napoli ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ancelotti è sempre un grande gentiluomo. Risultato? I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare ma uno come Ancelotti non si può criticare ne come uomo ne come all’antieroe, è un grande. Domani lo abbracceremo per telefono”.

Parlando della sfida De Laurentiis prosegue: “Sono molto soddisfatto dei miei, competitivi ed anche molto bravi. Real miglior d’Europa ? Ha una storia immensa e penso che sia quello che nel mondo ha un piazzamento migliore”.

Osimhen sempre forte un giocatore che fa squadra da solo non è in discussione. Rinnovo? Non c’è problema, nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via da Napoli. Fiducioso del risultato? Si, molto”.