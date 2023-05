De Laurentiis su Spalletti: “Non posso tarpare le ali a nessuno”

Intercettato dai colleghi di Sky Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Luciano Spalletti:

“Lui è un talento e i talenti devono trovare un campo per esprimersi al meglio, e qui da noi lo ha trovato, ottenendo risultati straordinari. Speriamo che in futuro possa ancora più mostrare le sue capacità. È meglio a Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un tesoro inestimabile e inestimabile. Non dovremmo mai limitare le ambizioni di nessuno, così come nessuno dovrebbe farlo nei confronti di me. Dobbiamo rimanere legati. Sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. L’importante è essere grati a coloro che ci hanno dato e a coloro che hanno ricevuto. Come si dice: “Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Scordammece ‘o passato, simme ‘e Napule paisà”