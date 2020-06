De Luca: “Zero contagi in Campania? Siamo i più efficienti d’Italia”

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato gli ultimi aggiornamenti circa l’emergenza-Coronavirus: “Abbiamo registrato zero contagi nella giornata di ieri, ma non c’è da illudersi perché nei prossimi giorni sicuramente ci saranno altri contagi. C’è da dire però che questo è motivo di soddisfazione, tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi mesi. Non ci sono focolai in Campania e per questo ringrazio i concittadini che hanno rispettato le regole. Siamo la regione più efficiente d’Italia”.

SCUOLA E ATTACCO A REPORT – “Ci sarà uno screening di 100.000 test rapidi su tutto il personale scolastico per la riapertura. È una prima iniziativa che sarà completata nell’ambito del programma “Campania Sicura” nei mesi di agosto e settembre con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico, docente e non docente. Non perderemo tempo contro chi è protagonista di un’aggressione mediatica. Abbiamo già fatto partire sei querele per diffamazione, ma non ne parliamo, non facciamo pubblicità gratuita a nessuno. Chi attacca è un caso psichiatrico”.

ASL NAPOLI 1 – “Per noi sarà una bandiera, una vicenda simbolica di ciò che è la trasparenza amministrativa. L’asl Napoli 1 è stata commissariata per dieci anni e i commissari di governo non hanno mai visto né detto niente. All’ospedale San Giovanni Bosco abbiamo buttato via i delinquenti”.