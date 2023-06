Decaro, sindaco di Bari: “Nessuno come i De Laurentiis nel calcio”

Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha parlato ai microfoni de la Repubblica dove ha commentato la sfida promozione che vedrà il Bari sfidare il Cagliari per un posto in Serie A. Queste le sue parole:

“I De Laurentiis riescono a gestire l’impresa del calcio come pochi altri, raggiungendo sempre risultati incredibili. Di sicuro non hanno bisogno dei miei consigli. Sapranno trovare la soluzione migliore anche questa volta in caso di cessione. E dopo una stagione del genere sono convinto che ci vorrà molto di meno a trovare un acquirente serio in poco tempo rispetto cinque anni fa. Qualcuno che possa garantire al Bari e ai tifosi il futuro che meritano. Oggi posso soltanto dire che sono grato alla famiglia De Laurentiis per l’impegno e i sacrifici fatti. Non è stato facile. Ci sono stati momenti belli e altri brutti come giusto che sia, ma hanno sempre condotto questo percorso di rinascita in crescendo con grande passione sin dalla serie D”