Demme e Petagna insegnano a Napoli l’arte del gregario

Nell’anticipo delle 12:30 della diciottesima giornata di Serie A il Napoli ha letteralmente passeggiato contro la Fiorentina, una squadra reduce da un buon momento e che gli azzurri hanno battuto con il quasi sorprendente risultato di 6-0. Questa vittoria può dare ulteriori motivazioni agli azzurri in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma mercoledì sera.

Nella sfida contro la ‘Viola’ abbiamo visto il talento di Insigne, la velocità di Lozano, le magie di Zielinski e la solidità difensiva che danno certezze come Ospina e Koulibaly. D’altro canto questi sono giocatori che da tempo troviamo tra le colonne azzurre, ma a stupire i tifosi azzurri sono stati ieri e nelle ultime settimane due giocatori che difficilmente troviamo in prima pagina, che però ci sono sempre quando gli viene chiesto: parliamo ovviamente di Diego Demme ed Andrea Petagna, quelli che nel ciclismo chiameremo i cosiddetti ‘gregari’.

Questi due giocatori, entrambi acquistati a Gennaio ma con il centravanti che è arrivato a Giugno dopo l’esperienza alla Spal, non sono certo i giocatori più acclamati dal pubblico, ma sono coloro che sono sempre pronti a rendersi utili alla causa. Abbiamo visto loro due come principali protagonisti nel secondo gol contro la Fiorentina con Andrea che ha servito il suo secondo assist personale (il primo era una grande giocata per Insigne) a Demme che ha realizzato cosi il suo quarto gol in maglia azzurra (terzo in campionato).

Demme è sempre pronto a sacrificarsi per la causa, è ormai un’importantissima pedina nel 4-2-3-1 quasi dall’aver scavalcato nelle gerarchie il talentuoso Fabian Ruiz. Petagna ha sfruttato benissimo la sua occasione con gli infortuni di Victor Osimhen e Dries Mertens ed ha realizzato 5 reti molto preziose condite da qualche pregevole assist. Eppure all’inizio ed anche dopo i primi gol divorati sono stati in tanti a ‘sputare sentenze’ sull’attaccante di origine triestine. Petagna è un giocatore che ha debuttato in Nazionale, andato in doppia cifra per due anni consecutivi nella ‘modesta’ Spal e che tanti dimenticano è la terza punta del Napoli dopo appunto Osimhen e Mertens. In Italia quale squadra ha la possibilità di schierare una terza punta del genere? La Roma e la Lazio hanno Borja Mayoral e Caicedo come punte di riserva, la Juventus non ha punte di ruolo dopo Morata e le milanesi (Mandzukic è arrivato solo adesso) sarebbero state davvero in difficoltà senza le due principali alternative offensive.

Demme, Petagna e la loro utilità

Nel ciclismo la definizione esatta di gregario è ‘colui che ha il compito di aiutare il capitano della squadra’, parliamo quindi del più forte. Il calcio è uno sport di gruppo a undici, ma il ruolo di Demme e Petagna è abbastanza simile.

Se una squadra vuole puntare a vincere ha bisogno di gente umile ed abituata al sacrificio, pronta ad entrare anche al 90 minuto e dare tutto per la squadra e ‘per la maglia’, definizione che tanto piace ai tifosi. Nessuno più di Gennaro Gattuso conosce meglio questo ruolo nel mondo del calcio: lui ha vinto tanto da calciatore ma in squadre con Palloni d’Oro come Kakà e Shevchenko e campioni come Nesta, Cafu, Pirlo ed Inzaghi, lui non poteva essere che un ‘umile gregario’, eppure a Milanello lo ricordano più di tutti con grande affetto. Paragonare Demme a Gattuso può sembrare un’eresia ma il tedesco di origini calabresi (guarda caso come Gattuso) può rivelarsi l’arma in più di questa stagione e già mercoledi Demme e Petagna (infortunio di quest’ultimo permettendo) lavoreranno per portare un nuovo titolo nella bacheca azzurra, un titolo da gregari ma nel loro caso sicuramente “Di lusso..!”