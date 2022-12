Demme, parla l’agente: “Vorrebbe giocare di più, parleremo col Napoli del suo futuro”

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con il Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, ma vogliamo capire quali possano essere le situazioni migliori per il futuro di Demme. Lui è contentissimo a Napoli e non ha problemi con allenatore e spogliatoio, ma è normale che vorrebbe giocare di più. Si rende conto che gli azzurri sono una macchina perfetta e trovare spazio non è facile.

Salernitana? In questo momento non gioca da diverso tempo tra infortuni e scelte tecniche, si rende conto che deve ritrovare il ritmo partita e vorrebbe giocare con continuità. Non sta facendo riflessioni su squadre o progetti, quanto sulla voglia di giocare.

Monza interessato? Non mi risulta. Al momento sono state fatte alcune chiacchiere con club italiani o esteri, ma sono discorsi di carattere informativo senza entrare nel dettaglio perché prima bisogna parlare con il Napoli. Quando rientreranno dalla Turchia poi ne parleremo”.

Sull’accostamento al Valencia:

“Ne ho parlato diverse volte, Gattuso stima Demme ed è un dato di fatto. Questo porta sempre all’accostamento con il Valencia, ma devo dire che allo stato attuale non c’è stato nessun contatto con il club spagnolo. Con Gattuso c’è stima reciproca e con lui c’è stata la migliore stagione di Diego a Napoli”.

Sulla stagione:

“Ci sono ottime possibilità per raggiungere un traguardo storico, ma bisogna capire come riprenderanno i campionati dopo questa sosta”.