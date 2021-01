Di Francesco in conferenza stampa: “Abbiamo perso Ounas in rifinitura, non ci saranno anche Godin e Klavan. Penso di tornare a giocare a quattro”

Le parole del tecnico Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli:

“La squadra è in ottime condizioni. Abbiamo perso Ounas nella rifinitura, e anche Godin e Klavan (per Covid) non ci saranno. Quelli che ci saranno domani stanno bene”.

“Mi dispiace per Rog, perché stava crescendo tantissimo. E’ arrivato Radja che mi offre tantissime soluzioni, lo conosco e so come farlo rendere al massimo. La sua condizione non è ottimale, ma crescerà con il tempo. Radja ha caratteristiche sia offensive sia difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non è il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità. Normale che più vicino è alla porta e più fa male. Per me è importante anche solo metterlo in campo, perché è un giocatore che fa la differenza, dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni ma non a sua disponibilità”.

“Penso che tornerò a giocare a quattro, dipenderà da chi avrò a disposizione, ma deciderò stanotte. Abbiamo preparato la partita allo stesso modo, ma sappiamo quanto possano essere pericolosi davanti. È una squadra forte che ambisce ad arrivare tra le prime, aggressiva: dovremo essere bravi a sfruttare la nostra qualità, come abbiamo saputo fare anche a Roma. Ci serve continuità all’interno della partita, dal punto di vista fisico e mentale”.

“Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli, ha la migliore difesa del campionato. Ha una rosa importante nonostante le tante assenze. Ultimamente non ha ottenuto grandi risultati, ma faranno sicuramente la loro gara. Dovremo sfruttare la nostra capacità di andare in verticale”.

“Per domani confermo Nandez. Stiamo facendo valutazioni in entrata ed uscita un po’ in tutti i reparti. Cercheremo di snellire la rosa ed inserire elementi per alzare il tasso tecnico della squadra. L’arrivo di Radja è stato fondamentale, avevamo bisogno della sua personalità”.

“Se segna il centravanti o un altro elemento poco mi importa. Mi interessa arrivare a rete, anche se è vero che ultimamente i nostri attaccanti hanno segnato poco, nonostante le azioni prodotte”.

“Zito Luvumbo avrà bisogno di altro tempo, almeno 15 giorni, per recuperare e tornare a lavorare in rosa. Ha avuto una ricaduta del suo infortunio. Spero di poterlo riavere a disposizione ad inizio febbraio e poterlo rendere pronto per scendere in campo”.

“Sottil? Ha avuto un momento di esaltazione e, come normale, un momento di appannamento. E’ fisiologico per un giovane. Deve migliorare molto in fase di non possesso, ma sta crescendo. La maturazione dei giovani è stata una chiara scelta mia e della società”.

“Ounas era in permesso per una situazione familiare, ma si è sempre allenato. Oggi nella prima riattivazione si è fatto male e quindi non farà parte dei convocati. Su Zappa terzino dico che non ho molte alternative: Faragò non è a disposizione, ci sarà Pinna e Zappa giocherà dietro. Non ne ho tanti a disposizione”.

“Siamo mancati in continuità, ma contro le grandi abbiamo avuto anche dei momenti dominanti. Ci sta che Roma, Inter e altre squadre possano tenerti nella propria metà campo, ma abbiamo fatto molto bene in alcuni spezzoni di partita. Dobbiamo impattare sulla gara meglio rispetto all’ultimo periodo ed essere sempre in partita. Domani vorrei che partissimo forte, ma ci sono ancora gli avversari. Voglio continuità e non subire gol con ingenuità, maggiore attenzione in determinati momenti della gara per non ripetere i gol presi con Inter e Roma quando eravamo in una buona fase di gioco”.