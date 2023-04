Di Lorenzo a DAZN: “Il mio è un goal Scudetto? Vittoria che ci avvicina al sogno”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Lecce: “Gol scudetto? Non lo so, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Sono tre punti che ci avvicinano al nostro sogno. La nostra forza e’ il gruppo. Quest’anno l’abbiamo dimostrato. Anche chi non gioca da’ il suo contributo. E’ stato un gol importante, che dedico a tutti i miei compagni. E’ stata una partita no quella contro il Milan, non cambia niente. In tante hanno faticato a Lecce. I tre punti sono importanti. Da domani penseremo al Milan. Andiamo avanti con serenita’, dobbiamo essere spensierati ed avere entusiasmo. Vedremo come affronteremo la prossima sfida col mister”.