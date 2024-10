Di Lorenzo a Mediaset: “Il gruppo è unito. Bello vincere a Milano”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Portare via tre punti a Milano è molto bello. Siamo tutti contenti del risultato e della prestazione. Un Milan con molte assenze? Di quello che dicono ci deve importare poco, è stata una partita difficile contro una squadra importante e in uno stadio molto caldo, ma abbiamo fatto una bella prestazione e siamo contenti della vittoria. Dove possiamo arrivare? Tutte le partite del campionato italiano sono difficili, su questo il mister punta tantissimo e vuole che affrontiamo al massimo delle nostre potenzialità tutti gli avversari. E’ più importante quello che vogliamo fare noi, è presto per guardare allo Scudetto. La classifica è bella perché siamo in testa, ma è ancora lunga. Sicuramente il gruppo ha uno spirito importante e il fatto di sacrificarsi tutti per un obiettivo comune è bello, ma non dobbiamo dimenticare che siamo in fase di ricostruzione e potranno esserci momenti meno esaltanti. Cosa ha cambiato Conte? Il mister è un grande allenatore e noi ci siamo messi subito a sua disposizione”.