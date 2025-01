Di Lorenzo a Radio CRC: “Conte? Lui è molto importante per me e per tutti, il ricordo di Daniele ci accompagnerà”

Al termine di Napoli-Verona il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC: “In questi mesi la squadra è cresciuta tanto e ci siamo meritati di essere lì in alto: nessuno ci ha regalato niente. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma siamo contenti per noi e per i tifosi. Dopo un anno veramente difficile, è bello essere lì ed aver riportato il Napoli a competere per posizioni importanti. Contro l’Atalanta mi aspetto una partita difficile, con una squadra importante che sta facendo bene in questo campionato e che è lì in alto insieme a noi. Abbiamo questi giorni per prepararla al meglio. All’andata è stata una sconfitta brutta per noi, ma andiamo lì con la voglia di confrontarci con loro e di fare la nostra partita. Mi dispiace che non mi è stato assegnato il gol, però resta la bella giocata insieme a Romelu. Stiamo lavorando tanto in questi mesi sullo scambiarci le posizioni all’interno del campo per non dare punti di riferimento agli avversari. Il calcio è cambiato e dobbiamo essere pronti anche noi a cambiare e a mettere in campo le idee che il mister ci dà durante la settimana. Mister Conte è importante per me e per tutti. Lavoriamo davvero tanto durante la settimana ed i sacrifici che facciamo, la domenica vengono ripagati. Il mister ci spinge ogni giorno a dare il massimo, a cercare di crescere e di essere più forti del giorno precedente. Sicuramente ha un ruolo importante per tutti noi. Il ricordo di Daniele? È stata una settimana toccante, però lui resterà sempre tra di noi. Abbiamo vissuto questi mesi in modo davvero intenso. Il suo ricordo ci accompagnerà sempre”.