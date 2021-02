Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo ha risposto in merito alla gara di Europa League di stasera contro il Granada: “Arrivare a questa partita con una vittoria è importante per il morale e bisogna sfruttare quest’aspetto. Mancano tanti elementi, ma questo deve responsabilizzare tutti in modo da dare qualcosa in più. La qualificazione alla Champions League passa dal campionato, ma può passare anche dall’Europa League e quindi dobbiamo dare il massimo“.