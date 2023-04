Di Lorenzo ad Amazon: “Siamo fiduciosi per il ritorno, Maignan ha fatto grandissime parate”

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime al termine della partita.

“Io penso che stasera abbiamo fatto una buona partita, abbiamo messo in campo le nostre qualità in un grande stadio come San Siro. Con un buono spirito siamo fiduciosi anche per il ritorno. Anche con Elmas, senza Osi, abbiamo creato grandi occasioni e abbiamo sfiorato il gol più volte. Non siamo quelli della sconfitta in campionato, ce la siamo giocata bene e ce la giocheremo anche al ritorno. Maignan ha fatto grandissime parate, mi fa ben sperare il nostro atteggiamento per il ritorno. Avremo assenze importanti, ma siamo una rosa di valore, possiamo passare il turno. Ci aspettiamo una grande atmosfera al Maradona”.