Di Lorenzo, l’agente: “Il ciclo di Giovanni al Napoli è finito, via anche con Conte”

Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del trofeo AEG giunto all’ottava edizione: “Di Lorenzo in questi giorni si è riposato e poi è andato in Nazionale. Per il resto, voi avete letto dalle mie interviste il mio pensiero, ma quello non è solo il mio pensiero, io non sono un pazzo, prima di parlare mi confronto sempre coi miei assistiti. Non ci spostiamo da una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti. Se arriva Conte cambiamo idea? Non c’entra niente l’aspetto tattico o tecnico o chi sarà il nuovo allenatore. Sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio. Ci sono tante altre dinamiche e situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni e decide cosa fare. Io sono contento per Conte, era l’unica medicina giusta ed essere allenati da lui è un onore, ma l’allenatore non c’entra niente con le decisioni di Di Lorenzo. E’ una scelta maturata nel corso dell’annata. I miei rapporti col Napoli sono importanti, di amicizia. E’ vero spesso ho litigato ma le cose poi le ho risistemate. Questa di Di Lorenzo è una cosa a parte, è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta. Personalmente credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito. I rapporti rimangono buoni ma io lavoro per esaudire le volontà dei giocatori. Vi faccio una domanda, ma rispondetemi: Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest’anno. Come mai a 3′ dalla fine della partita contro il Lecce viene sostituito? Vi chiedo: come mai è stata fatta questa sostituzione? Per me l’allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. Voi non avete il coraggio di dire le cose. Io non ho le prove, ma vi dico il mio pensiero in modo netto. Secondo me Calzona si è prestato a determinate situazioni, per me non c’è un’altra spiegazione”.