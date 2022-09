Di Lorenzo, l’agente: “Vuole restare a Napoli a vita”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: “Di Lorenzo non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera, mi ha chiesto di lavorare al rinnovo. Lo hanno cercato in tanti in Europa questa estate e anche big della Champions ma lui non ha neppure voluto sentire le offerte. Appena De Laurentiis vorrà siamo pronti a rinnovare. Non vediamo l’ora. La fascia da capitano L’ha voluta a tutti i costi, appena ha capito che anche Koulibaly stava per andare via mi ha chiamato e mi ha detto: “Non sai come mi piacerebbe diventare il capitano di questa squadra”.