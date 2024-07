Dimaro, day 10: E’ il giorno di Napoli-Mantova

Seconda amichevole stagionale per il Napoli 2024/2025 targato Antonio Conte. Dopo il 4-0 rifilato all’Anaune Val di Non, gli azzurri alzano leggermente il livello per affrontare il Mantova di Davide Possanzini, fresco di promozione in Serie B.

Azzurri ancora senza i Nazionali, che si stanno riposando dopo le fatiche dell’Europeo. Sarà l’occasione per Conte di mettere sotto esame alcuni elementi della rosa, per capire se possono essere utili alla causa nel breve e nel lungo periodo. Possibile in avanti l’impiego di Cheddira con Gaetano e Politano alle spalle, ancora fuori Osimhen che pare vicinissimo all’accordo con il Paris Saint-Germain. Per Conte quella di oggi sarà un’altra occasione per registrare i progressi tattici puntando sulla difesa a tre, sul lavoro dei quinti e lo sviluppo della manovra che passa dal centravanti sviluppandosi poi sulla trequarti con i due dietro la punta e il supporto degli esterni. Sistemi, concetti e idee alla base del calcio che si sta costruendo

Il match tra Napoli e Mantova inizierà alle ore 18.00 di oggi allo stadio Arena di Carciato, frazione di Dimaro, luogo del ritiro degli azzurri. Non ci sarà una diretta televisiva dell’evento, ma la sfida sarà visibile tramite l’app di OneFootball e con il conseguente acquisto del match.

a cura di Tommaso Parrella