Dott. Bucciero: “La situazione clinica di Osimhen è buona, non c’è nulla da curare. Voleva rientrare già martedì”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alfredo Bucciero, responsabile di neurochirurgia del Pineta Grande. Queste le sue parole: “Mi sono sentito con Canonico, la situazione clinica di Osimhen è buona: venerdì mattina ci saranno gli ultimi esami come tac ed elettroencefalogramma. Il ragazzo sta bene e si sta allenando normalmente. Non c’è nulla da curare, stiamo facendo questo solo per prevenzione. Non so se sarà convocabile per Bologna perché sono cose che spettano al Napoli. Voglio però chiarire che dal punto di vista neurochirurgico non c’è nulla. Siamo stati scrupolosi per essere ancora più certi. Non c’è nessun patema d’animo. Già martedì voleva rientrare, Victor quasi piangeva quando gli ho detto per precauzione doveva stare fermo una settimana: è una forza della natura questo ragazzo”.