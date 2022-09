Dott. Canonico: “Politano, Demme e Osimhen, il punto sugli infortuni”

Raffaele Canonico, medico della SSC Napoli, ha fatto il punto sulla situazione infortuni degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Victor è un professionista che tra le sue caratteristiche ha l’accelerazione e il cambio di passo. Parliamo di un atleta che arriva a 34/35 chilometri orari. Arrivare a quelle velocità significa che bisogna riallenarlo perché deve essere messo nelle condizioni di raggiungere certi ritmi. Se rientra per il nove ottobre? La settimana prima della Cremonese diventa cruciale. Se la settimana prossima, così come sta accadendo, procede bene allora si può pensare di reintegrarlo. Per un infortunio del genere siamo intorno alle 5 settimane [..] Perché indossa la mascherina? La indossa per avere quel plus di tranquillità. Il chirurgo che lo ha operato gli ha detto che potrebbe anche non indossarla visto che è passato un anno. Il processo di ossificazione è terminato da tempo”.

“L’infortunio di Politano prevede una prognosi di 3 settimane. Poi dipende da come evolve in base alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia però migliora giorno per giorno. Sta migliorando molto, vediamo come va da lunedì in poi. Il calciatore ha caratteristiche specifiche che lo portano a sforza la caviglia. Politano non è stato bersagliato dalla sfortuna, è un’inesattezza”.

“Con Demme siamo stati perfettamente nei tempi, anzi abbiamo anticipato anche un po’ i tempi. La sua condizione fisica è ottima e può rientrare in gruppo”.