Elmas a Sky: “Il mister ci ha detto di essere forti e lo abbiamo dimostrato”

Il centrocampista del Napoli Elijf Elmas, autore di una splendida doppietta nonché del gol qualificazione, è intervenuto a Sky Sport al termine della partita: “È stata una notte importante per noi, sono contento per i gol ma ancora di più per la qualificazione. Speriamo di fare ancora meglio.

Dimostrazione di forza del gruppo? Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo carattere e siamo tutti pronti per giocare.

Italia-Macedonia del Nord per i Mondiali? Sicuramente una partita difficile per entrambe, vediamo come andrà a finire.

Spalletti felice? Prima della partita ci ha detto che siamo una squadra forte e che dobbiamo dimostrare sul campo la nostra forza. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto ed abbiamo vinto qualificandoci.

Il mio ruolo? Una domanda difficile (ride, ndr). Non saprei, dove mi mette il mister provo a fare il mio meglio. Quello che mi dice di fare, io provo ad aiutare quanto più possibile la squadra. Ma è una domanda difficile, nemmeno io so quale sia la migliore posizione (ride, ndr)“.