Elmas alla Rai: “Spalletti? Ho visto tante cose che faceva con il Napoli per questo eravamo già pronti”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, dopo il pari con l’Italia: “E’ stata una partita difficile. L’Italia è forte, per noi è un ottimo risultato. Chiedo scusa per il campo, perchè è difficile giocarci. E’ stato un grande punto per noi. Spalletti? Ho visto tante cose che faceva con il Napoli per questo eravamo già pronti, sono stato con lui due anni e qualcosa la so. Su questo terreno di gioco era difficilissimo anche per loro. Chiedo ancora scusa all’Italia e all’Europa per le condizioni del terreno di gioco”.