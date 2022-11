Elmas: “Contento per il gol e per aver superato un mio momento difficile. Nessuna polemica”

Nel post partita di Atalanta-Napoli è intervenuto Eljif Elmas ai microfoni di Dazn:

“Dopo un momento difficile sono stato felice, ringrazio il mister per lo spazio e sono contentissimo per la vittoria, la squadra e i tifosi. Quando ho saputo di giocare cosa ho pensato? Ero un po’ stressato perché era tanto che non giocavo, ma sono sempre pronto a dare il massimo per la squadra fino all’ultimo minuto. Kvara? È un grande uomo prima di un gran calciatore. Sta facendo un grande campionato e sono contento per lui. Panchina? Non volevo fare polemiche, scherzavo solamente e sono sempre stato umile. I tre punti erano importanti per noi, il campionato però è ancora lungo e dobbiamo fare sempre meglio”.