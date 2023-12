Elmas: “Giocare nel Lipsia un sogno, è il posto giusto per me”

Ufficializzato il passaggio al Lipsia, Eljif Elmas ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al club tedesco. Di seguito le parole del centrocampista ex Napoli:

“Per me è un sogno assoluto passare alla Bundesliga e ora giocare per l’RB Lipsia. Il club rappresenta un tipo speciale di calcio con contropressione, velocità e molta potenza offensiva – che mi si addice perfettamente. La squadra è un un mix molto interessante di giovani talenti che qui possono crescere in modo eccellente, così come di giocatori che sono nel club da molto tempo e hanno sperimentato e ottenuto molto. Ecco perché il trasferimento al Lipsia è esattamente quello giusto per me e per me. Non vedo l’ora di conoscere tutti a partire da gennaio. L’RB Lipsia si è affermato come il top club assoluto della Bundesliga e in brevissimo tempo è diventato anche un indirizzo di punta in Europa. Le conversazioni con Rouven Schröder e Marco Rose mi ha subito fatto capire: voglio giocare per questo club! Ci aspetta una seconda metà di stagione impegnativa, nella quale voglio contribuire a garantire che possiamo continuare a essere coinvolti in Bundesliga e magari ottenere una sorpresa in UEFA Champions campionato contro il Real Madrid”.