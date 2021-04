Elmas, l’agente: “Al Napoli non nel suo ruolo, sta bene e non vuole andare via”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Eljif Elmas, che ha parlato del suo assistito dopo il gol di ieri alla Germania.

A seguire il suo intervento:

“Elmas era molto contento perché ha fatto un’impresa storica ieri sera contro la Germania e c’è molto entusiasmo in Macedonia. Nelle ultime quattro partite ha fatto tre gol in nazionale, ha numeri più da attaccante che da centrocampista. In nazionale sente tante responsabilità, si carica la squadra sulle spalle.

Vive con serenità questo periodo, era convinto che avrebbe fatto buone partite, me l’aveva detto. Si trova meglio a giocare da mezzala in un 4-3-3, è quello il suo ruolo, ma è sempre a disposizione in ogni posizione. Il Napoli ha tanti ottimi giocatori.

Eljif al Napoli compete in due ruoli – trequartista e ala sinistra – che non sono suoi e magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio rispetto alla nazionale. E’ un centrocampista moderno. La prima partita con la nazionale ha giocato da trequartista, può farlo il trequartista e ha fatto anche l’attaccante. Ma si esprime meglio partendo più arretrato. Non c’è un calciatore particolare con cui va d’accordo, ha buoni rapporti con tanti calciatori nel Napoli.

Ama Napoli, si trova benissimo, anche la famiglia sta bene e tutto sta procedendo nel verso giusto dal punto di vista ambientale. Non credo che ci saranno problematiche di permanenza.“