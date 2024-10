Empoli-Napoli 0-1, basta un rigore di Kvara: le pagelle di IamNaples.it

Al Napoli di Antonio Conte basta il rigore di Kvaratskhelia per vincere una partita ‘sporca’ contro l’Empoli. Gli azzurri soffrono nella prima frazione, ma nella ripresa, grazie alla marcatura dagli undici metri del 77 riescono a portare a casa i tre punti.

Caprile 6,5: una sola vera sbavatura in uscita nel finale di primo tempo. Per il resto autore di ottimi interventi che disinnescano le velleità offensive dell’Empoli nel suo momento migliore.

Di Lorenzo 6,5: soffre come il resto della squadra in fase offensiva nel primo tempo, mentre in fase difensiva deve contenere un Pezzella in giornata di grazia. E’ protagonista in positivo nel rigore che decide la partita.

Buongiorno 7: tiene la linea difensiva e il risultato nel momento peggiore della partita per il Napoli. Il suo acquisto si conferma fondamentale in quella che, numeri alla mano, è la seconda miglior difesa di tutto il campionato.

Rrahmani 6,5: se la difesa azzurra subisce pochi gol è certamente anche merito suo. Come il compagno di reparto riesce a disinnescare la pericolosità offensiva avversaria. Nella ripresa rischia grosso con una trattenuta al limite: fortuna che era fuorigioco.

Spinazzola 5: tanta gamba, ma anche tanta superficialità e distrazione. Non certo la migliore prestazione quella dell’ex Roma. (Dal 61’ Olivera 6,5: ribalta la fascia sinistra. Preziosissimo il suo lavoro nel finale. Applausi da parte dei compagni meritatissimi.)

Gilmour 6: chiamato nel difficile ruolo di sostituto di Lobotka non riesce a fornire lo stesso lavoro di pulizia del pallone nella prima frazione. A cascata questo impatta sulla produzione offensiva azzurra del primo tempo. Nella ripresa decisamente meglio come il resto della squadra, con qualche spunto offensivo degno di nota.

Anguissa 6: il primo tempo lo passa a battibeccare con Conte sulla posizione corretta da tenere in campo. Il confronto nello spogliatoio gli fa bene.

McTominay 6: la prima parte di match la passa in ombra, mentre nella ripresa, complici anche nuove indicazioni più congeniali alle sue caratteristiche, mette la sua qualità al servizio della squadra, risultato anche molto più pericoloso in fase offensiva.

Politano 6: Conte gli chiede di fare un grande lavoro di contenimento. Lui esegue, con buoni recuperi e raddoppi. Normale che paghi qualcosa in fase offensiva.

Lukaku 5: prestazione negativa. Fa poco del lavoro che gli chiede Conte. Ma siamo certi che si tratti solo di una giornata storta. (Dal 61’ Simeone 6,5: entra e c’è il suo zampino nell’occasione del rigore. Offre una buona sponda offensiva per i compagni, ripagando in pieno la scelta di Conte di mandarlo in campo)

Kvaratskhelia 6,5: nella prima frazione, complice la difficoltà del centrocampo del Napoli, tocca pochissimi palloni. Costantemente triplicato, nella ripresa riesce però ad avere buoni spunti. Trasforma con freddezza il pesantissimo rigore che vale i tre punti per il Napoli e mezzo punto in più alla sua pagella. (Dal 75’ David Neres 6: la notizia è che non abbia segnato o fatto assist. La sua capacità di essere devastante a partita in corso è però confermata con diversi ottimi spunti.)