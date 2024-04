Empoli-Napoli, le probabili formazioni: Calzona deve reinventare la difesa

Il Napoli ha un’altra occasione per inserirsi nei discorsi europei, il quinto posto per la qualificazione alla Super Champions è ufficiale e addirittura potrebbe essere sufficiente la sesta posizione se la Roma o l’Atalanta dovessero vincere l’Europa League arrivando quinte in classifica. Dopo il pareggio contro il Frosinone, gli azzurri cercano una reazione contro l’Empoli, un’altra squadra in piena lotta per la salvezza. La priorità è mettere a posto la fase di non possesso, tenere la porta inviolata, una missione mai compiuta con Calzona in panchina e in generale soltanto sei volte in questo campionato. L’Empoli ha il peggior attacco del campionato, ha segnato soltanto 25 reti, uno in meno della Salernitana.

Calzona deve reinventare la difesa a causa delle squalifiche di Rrahmani e Mario Rui, mancherà anche Olivera che sta recuperando, lo staff medico vuole portarlo in condizioni brillanti per la partita contro la Roma. Meret difenderà i pali della porta del Napoli, Di Lorenzo agirà sulla destra, Mazzocchi, che non gioca da Cagliari-Napoli del 25 febbraio, occuperà la fascia sinistra, Ostigard e il rientrante Juan Jesus formeranno la coppia difensiva. Tra i convocati anche il difensore classe ‘2005 della Primavera Luigi D’Avino. Anguissa, Lobotka e Zielinski, che ha scalzato Traorè nelle gerarchie, comporranno la mediana a supporto del tridente d’attacco Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. L’Empoli di Davide Nicola dovrebbe adottare il 3-4-2-1, in porta ci sarà Caprile, di proprietà del Napoli e pronto a rientrare per la prossima stagione. Bereszynski ormai è stato adattato da braccetto sul centro-destra, Luperto sul fronte opposto e Walukiewicz al centro, Giasy e Cacace si muoveranno sulle corsie laterali con Maleh e Marin in mezzo al campo. Zurkowski è in vantaggio su Cancellieri per far coppia con Cambiaghi tra le linee alle spalle del centravanti Niang.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Giasy, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Natan, D’Avino, Traorè, Dendoncker, Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Raspadori. All. Calzona