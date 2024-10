Empoli-Napoli, le probabili formazioni: Conte lancia Caprile, Spinazzola e Gilmour

Si riparte dopo la sosta, il Napoli ricomincia il suo cammino dal Castellani, dove ha anche tanti brutti ricordi. La storia recente delle partite ad Empoli impone ancora di più la massima attenzione, due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte allargando l’analisi agli ultimi sette precedenti in Toscana. Conte riparte dovendo rinunciare a tre titolari: in porta tocca ancora a Caprile, Meret tornerà contro il Lecce, Spinazzola scalpita per prendere il posto di Olivera tornato un po’ affaticato dall’impegno con l’Uruguay. L’assenza più importante riguarda Lobotka, il Napoli non gioca una partita senza schierare il centrocampista slovacco neanche per uno spezzone di gara, dal 30 aprile 2022, quindi da due anni e mezzo. Stavolta il Napoli ha un’alternativa valida, pronta, è Billy Gilmour, il play scozzese per cui De Laurentiis ha investito 14 milioni per prenderlo dal Brighton. Neres è pronto alla staffetta con Kvaratskhelia che, però, partirà in campo dal primo minuto. L’Empoli anche deve rinunciare a diversi giocatori, l’influenzato D’Aversa ha sei indisponibili: Maleh, Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Perisan e Sazonov. In porta ci sarà Vasquez che guida la seconda difesa della serie A, Goglichidze, Ismajli e Viti formano la difesa a tre, Gyasi e Pezzella si muoveranno sulle corsie laterali con Grassi e Henderson in mezzo al campo. Henderson, lo scozzese dell’Empoli, è in vantaggio su Anjorin nel duello in mezzo al campo. Fazzini e Sebastiano Esposito lavoreranno tra le linee a supporto del centravanti Colombo.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Sebastiano Esposito; Colombo. A disp.: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Marianucci, Tosto, Cacace, Sambia, Anjorin, Ekong, Haas, Pellegri, Solbakken, Konaté. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Turi, Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Folorunsho, Ngonge, Raspadori, Simeone, Neres. All. Conte

A cura di Ciro Troise