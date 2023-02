Empoli-Napoli, le scelte di Spalletti: probabile spazio a Juan Jesus

Alle ore 18 il Napoli affronterà l’Empoli nella 24ma giornata del campionato di Serie A. Diverse le scelte che dovrà fare Spalletti in vista anche della sfida, in programma per venerdi prossimo, contro la Lazio. Uno su tutti Kim, diffidato, che come riportato da Tuttosport, va verso la panchina nel match odierno.

“Non solo Mario Rui e Politano ad Empoli potrebbe esserci spazio per Juan Jesus, anche perché Kim è in diffida e sarebbe un peccato non averlo nel big match di venerdì con la Lazio. L’automa Lobotka ed il guerriero Anguissa non conoscono soste, al pari di Osimhen, tutti elementi che si riposano giocando”.