Empoli-Napoli 3-2, le pagelle di IamNaples.it: disastro azzurro

Il Napoli ormai si è buttato via, è fortunato ad avere un vantaggio abbastanza discreto in chiave Champions League. Ad Empoli era in vantaggio sul 2-0, ha avuto con Mertens e Insigne la palla del 3-0 e, invece, con il festival degli orrori addirittura l’ha persa 3-2. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 4: Fino all’83’ aveva fatto anche una discreta partita, con alcuni interventi sulle conclusioni dell’Empoli, qualche uscita in cui doveva avere più coraggio, poi arriva l’orrore che porta al 2-2.

ZANOLI 5: Non sta benissimo e si vede, non si propone mai e rimedia un cartellino giallo perchè è in ritardo su Bandinelli. Nella parte iniziale della gara soprattutto è in ritardo nelle letture nella fase di non possesso. (Dal 46′ Malcuit 4: Compie il disastro che cambia la partita e già nei minuti precedenti aveva fatto degli errori nel palleggio)

RRAHMANI 5: Balbetta qualche volta anche nella prima mezz’ora, non calcola bene gli spazi in varie situazioni, sbanda insieme a tutta la squadra in occasione del gol del 3-2.

JUAN JESUS 5,5: Uno dei più attenti, autorevoli della linea difensiva, sbaglia poco fino all’80’ e poi sulle azioni dei gol dell’Empoli ha poche responsabilità.

MARIO RUI 5: Alterna dei buoni spunti ad alcuni disastri difensivi, sulla prima rete stringe troppo con un’altra lettura fallace in una fase d’emergenza.

FABIAN RUIZ 5: Non fa neanche male ma ha perso lo spunto, anche nei momenti difficili non tira mai fuori il coraggio della giocata. Nel primo tempo ci prova un po’ di più senza riuscire ad incidere.

ANGUISSA 5,5: Sul secondo gol il merito è suo, recupera palla e fa ripartire la squadra. Ne recupera tanti con le sue lunghe leve, sbaglia anche tanti passaggi ma anche lui fino all’80’ complessivamente aveva fatto una buona prestazione.

LOZANO 6: Va a tratti ma ha degli spunti con cui mette in difficoltà Parisi, così arriva anche il primo gol del Napoli. (Dal 68′ Zielinski 4,5: Il solito atteggiamento impaurito, con scarsa personalità, è incredibile l’assist a Mario Rui invece di calciare dal limite dell’area nel finale)

MERTENS 7: È ancora uno dei pochissimi da salvare, fa il gol numero 146 nella sua storia azzurra. Cresce anche nella ripresa, finisce con un assist ad Insigne in cui forse poteva tirare, aveva la porta davanti e poteva essere il 3-0. Ancora oggi ha rappresentato un riferimento in una squadra con poca personalità, si è visto con la sua uscita dal campo. (Dal 77′ Politano 5,5: Entra e paga il disastro generale, prova a fare qualche spunto soprattutto nei momenti di reazione al 2-2)

INSIGNE 6,5: Fa diagonali, recupera palloni, raggiunge Hamsik al secondo posto della classifica marcatori all-time della storia del Napoli, poteva fare anche doppietta su assist di Mertens. Perde anche qualche pallone di troppo, però, complessivamente è uno dei pochi a cui il Napoli s’aggrappa e, infatti, quando entra Ounas al suo posto si vede la differenza.

OSIMHEN 6: Combatte con Viti e Luperto che fanno una buona partita, non gli concedono tanta profondità. Ottimo il velo sul gol di Mertens ma sotto porta in un paio d’occasioni poteva far meglio.

SPALLETTI 5: Si prende la responsabilità, paga due follie di Malcuit e Meret ma ovviamente è anche lui travolto dal crollo di questa squadra che ha fatto un punto in tre partite, subisce gol da dodici gare ufficiali e spesso si butta via durante la gara, è accaduto contro il Sassuolo, la Fiorentina, la Roma in modi diversi, oggi è stato solo il film più clamoroso.

Ecco il tabellino del match:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17′ st Cacace); Bandinelli (16′ st Henderson), Asllani (25′ st Stulac), Zurkowski; Verre (22′ st Bajrami); Cutrone (21′ st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1′ st Malcuit), Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23′ st Zielinski), Mertens (33′ st Politano), Insigne (40′ st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44′ pt Mertens (N), 8′ st Insigne (N), 35′ st Henderson (E), 38′ st Pinamonti (E), 42′ st Pinamonti (E)

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1′ pt, 6’st.

A cura di Ciro Troise