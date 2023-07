ESCLUSIVA – Settore giovanile, gli allenatori per la prossima stagione: spicca un grande ritorno

Il Napoli, dopo la retrocessione in Primavera 2, prepara la prossima annata del settore giovanile azzurro. Gianluca Grava non si è fermato, è operativo per cercare di ripartire nel migliore dei modi. In Primavera non ci sono ancora le certezze ma al momento il nome favorito per la guida degli azzurrini che puntano a tornare nella serie A della categoria è Andrea Tedesco, che nella scorsa stagione ha guidato l’Under 18. Con la retrocessione della Primavera, l’Under 18 non è più obbligatoria e il Napoli non ha iscritto la squadra in questa categoria, una grave perdita per la gestione dei ragazzi classe ‘2006.

Torniamo agli allenatori, la grande novità riguarda l’Under 17 che sarà affidata a Nicola Liguori. Si tratta di un prestigioso ricordo per uno storico allenatore del vivaio azzurro che in passato ha guidato tanti ragazzi che ora giocano nei professionisti, soprattutto i classe ’96 come Contini, Palmiero, Tutino che raggiunsero la finale scudetto Under 15 persa contro la Fiorentina. Nicola Liguori nell’ultima stagione ha guidato l’Under 17 dell’Avellino, tornerà a casa, al Napoli, nel centro sportivo Kennedy che rappresenta un pezzo della sua vita.

Alla guida dell’Under 16 è confermato Raffaele Annunziata che nella scorsa stagione ha condotto bene i ragazzi classe ‘2007 fino alla sconfitta contro la Fiorentina che ha poi perso la finale scudetto contro la Roma. Salvatore Galizia, che è riuscito a guidare in maniera brillante l’Under 17, allenerà l’Under 15 del Napoli, i ragazzi classe ‘2009 e il Napoli sta ben lavorando per cercare di formare un buon gruppo pescando nelle scuole calcio del territorio. Ci sono due allenatori illustri che salutano il Napoli: una figura storica come Gennaro Sorano, che era alla guida dell’Under 15, e Armando Nocerino. L’Under 14 (i classe ‘2010) passa ad Alessandro Perfetto, che si è messo in mostra alla scuola calcio Blue Devils, dove con l’Under 15 regionale ha raggiunto due finali, una vinta nel 2022 e una persa nell’ultima stagione.

A cura di Ciro Troise