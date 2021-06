Ve l’abbiamo raccontato nel pomeriggio che c’è area di rivoluzione nel settore giovanile del Napoli, informandovi dei saluti a Giuseppe Bevilacqua, allenatore dell’Under 16 azzurra. Non è l’unica “vittima”, termina anche l’avventura di Massimo Carnevale, guida tecnica dell’Under 17 del Napoli. Carnevale ha lavorato nel vivaio azzurro dal 2015, gestendo e valorizzando anche talenti che hanno debuttato in serie A come Gianluca Gaetano e Antonio Cioffi. In due occasioni la sua Under 17 ha raggiunto anche le finali scudetto, nel 2019 gli azzurrini si sono fermati in semifinale contro la Roma.

L’Under 17 è l’unica categoria che è ripartita dopo lo stop del calcio giovanile causa pandemia, non è andata molto bene per il Napoli che ha chiuso al terzo posto alle spalle di Benevento e Pescara il girone di cinque squadre. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, termina l’avventura di Massimo Carnevale nel settore giovanile del Napoli. Del resto vi abbiamo raccontato che nei pensieri di Gianluca Grava, responsabile del vivaio azzurro, c’è tanta voglia di cambiamento.