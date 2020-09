La Primavera oggi inizia il ritiro a Castel di Sangro, alle 17 il primo allenamento al Patini. Gli azzurrini alloggeranno all’hotel Sport Village, lo stesso in cui ha soggiornato la prima squadra fino a venerdì sera. Il settore giovanile, dopo i sei mesi di stop imposti dall’emergenza coronavirus, è ripartito, da martedì 1 settembre si sono riaperte le porte del complesso sportivo Kennedy per la preparazione delle squadre Under 15, 16 e 17. È un’annata particolare per il vivaio azzurro, arriva dopo la retrocessione in Primavera 2 e una stagione segnata dal lockdown. C’è una novità anche a livello dirigenziale: Gianluca Grava rimane la guida assoluta del vivaio ma arriva come direttore sportivo della Primavera Aladino Valoti. Lo staff della Primavera è completamente nuovo: l’allenatore è Emmanuel Cascione, con un solo campionato nel suo curriculum, in serie D al Cattolica, il vice Davide Forchino mentre per il preparatore atletico il Napoli punta sull’ex Genoa Umberto Ruggiero. Ecco l’intero organigramma:

PRIMAVERA

Allenatore Emmanuel Cascione

Vice Davide Forchino

Preparatore atletico Umberto Ruggiero

UNDER 17

Allenatore Massimo Carnevale

Vice Antonio Di Nardo

Preparatore atletico Arcangelo Crispino

UNDER 16

Allenatore Giuseppe Bevilacqua

Vice Giorgio Di Vicino

Preparatore atletico Alfonso De Felice

UNDER 15

Allenatore Gennaro Sorano

Vice Raffaele Annunziata

Preparatore atletico Domenico Pagliucz

UNDER 14

Allenatore Luigi Malafronte

Vice Albino Rossi

Preparatore atletico Francesco Lauro

UNDER 13

Allenatore Armando Nocerino

Vice Francesco Ascione

Preparatore atletico Jacopo Esposito

UNDER 12

Allenatore Giuseppe Barrucci

Vice Salvatore Bevo

Preparatore atletico Vincenzo Bosso

UNDER 11

Allenatore Lello Costanzo

Vice Antonio Costantino

Preparatore atletico Giuseppe Trepiccione