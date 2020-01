ESCLUSIVA – SKY, Nicolodi: ”Il calcio italiano può far esaltare le caratteritische di Demme. Vi dico perché il Lipsia l’ha venduto…”

Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport ed esperto di Bundesliga, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ad IamNaples.it su Diego Demme, ormai prossimo calciatore del Napoli.

Puoi descriverci le qualità tecniche e fisiche di Diego Demme, di cui si attende solo l’ufficialità per il suo trasferimento al Napoli ?

”Centrocampista più di quantità che di qualità. E’ un grandissimo corridore, è sempre in testa in tutte le statistiche di corsa della Bundesliga. Recupera tantissimi palloni, non ne butta via tanti. Quando c’è da impostare la manovra passa il pallone a compagni più creativi. Non è da giocate illuminanti, ma è un calciatore molto solido”.

Il Lipsia è una società che cede quando riceve ottime offerte per i propri tesserati, ma non è un po’ strano che venda uno dei suoi giocatori più importanti quando è in testa al campionato? Qual è il valore reale del cartellino di Demme?

”E’ un po’ particolare come cosa effettivamente. Penso che vogliano lanciare Wolf che è molto forte. Squadra che vince non si tocca, ma da quello che si dice è il giocatore ad aver spinto per essere ceduto. La cifra giusta? 13-14 mln di Euro, il Napoli cercava un recuperatore di palloni e quindi ci sta che abbia speso questa cifra per prelevarlo dal Lipsia”.

I giocatori che provengono dal campionato estero necessitano un po’ di tempo per ambientarsi al calcio nostrano. Demme avrà bisogno di tempo o si ambienterà subito?

”Non penso, perché il ritmo in Italia è più basso rispetto a quello del campionato tedesco. Anzi, il calcio italiano potrebbe far esaltare di più la sua corsa”.

Come giudica il trasferimento di Haaland al Borussia Dortmund?

”E’ un gran colpo, al Borussia serviva un attaccante in una maniera drammatica per continuare la stagione con ambizione. Haaland ha disputato un girone di Champions assurdo”.

Sembra che sia l’anno giusto che il Bayern non riesca a vincere la Bundesliga, cosa ne pensa? Tra il Lipsia e i due Borussia quale squadra può contendere il titolo ai bavaresi?

”Aspetterei, non è finito il campionato. Il Lipsia è la squadra migliore per contrastare il Bayern Monaco. Il Dortumund è incredibile, a volte sembra il più forte al mondo e poi si fa da solo due goal mentre al Borussia Mönchengladbach gli manca qualcosa per continuare la lotta al vertice”.

DI WILLIAM SCUOTTO

