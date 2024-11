ESCLUSIVO – Pastorello: Meret tra rinnovo col Napoli e voci sull’Inter. Poi Lukaku, Bonny e Arthur

Federico Pastorello ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it del rinnovo di Meret e i rumors sull’Inter, dell’umore di Lukaku, la crescita di Bonny e gli scenari per Arthur

Il mercato non dorme mai, soprattutto nelle indiscrezioni che continuano a circolare febbrili. Perché in queste settimane si sta parlando parecchio di rinnovi, come quello di Alex Meret che per alcuni divide ma da tre anni è ormai titolare indiscusso del Napoli. E Antonio Conte lo ha difeso pubblicamente in conferenza stampa, con tante voci anche su un possibile accordo a zero con l’Inter vista la scadenza di contratto nel 2025 e il fascino che questo status esercita su Marotta. In esclusiva su Calciomercato.it, il suo agente Federico Pastorello ha chiarito una volta per tutte la situazione sul rinnovo di Meret allontanando i rumors nerazzurri. E poi ancora su Lukaku, Bonny e il futuro di Arthur.

“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo – ha detto Federico Pastorello a Calciomercato.it -. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa. Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo (relative appunto all’Inter, ndr) non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma insomma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli“.

Su Lukaku diverse critiche , ma i numeri dicono che ha partecipato a 10 gol in 12 partite (5 gol e 5 assist, ndr) e ieri ha deciso la partita con la Roma: “Lui è molto contento al di là di tutto, poi è normale accada per gli attaccanti – soprattutto quelli come lui che hanno abituato a fare gol ogni partita – magari in un momento in cui questo succede meno. Però ripeto, il suo impegno credo che sia sotto gli occhi di tutti, è contento quando la squadra vince indipendentemente che faccia gol o meno, lavora molto per la squadra e questo lo si vede chiaramente. Quindi lui è contento perché il Napoli è contento, il resto sono solo chiacchiere. E comunque i tre punti di ieri sono arrivati con un suo gol, quindi credo che tutti siano contenti”, ha aggiunto a Calciomercato.it Federico Pastorello che ha curato il trasferimento del belga in Serie A in estate.

Già accostato parecchio al Napoli è invece Bonny, giovane attaccante della scuderia del noto agente, che si sta mettendo in mostra al Parma in maniera importante. Può essere già da grande squadra? “Sta facendo benissimo, è un ragazzo tra le tante cose veramente stupendo, è giovane ma sta crescendo in fretta. Chiaramente adesso anche lui è concentrato su quella che è la salvezza del Parma. Dopodiché si vedrà in estate, se sono rose fioriranno”.

Trasferendoci in casa Juve, Federico Pastorello cura gli interessi del brasiliano Arthur, fuori dal progetto bianconero e in attesa della riapertura del mercato a gennaio. “Arthur ha tanto mercato in Brasile, però il suo desiderio è quello di rimanere ancora in Europa. Abbiamo alcune piste concrete, quindi speriamo di vederlo presto sui campi, perché veramente è un peccato mortale che un giocatore del genere non sia utilizzato”.

a cura di Tommaso Parrella