Il Napoli, non è un mistero, sta sondando il mercato in vista di un rinforzo già a gennaio. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Vitao. Il brasiliano classe 2000 sta vestendo la maglia dell’Internacional di Porto Alegre, ma è già stato in Europa, avendo giocato per lo Shakhtar. Gli azzurri avrebbero pronta un’offerta da 7 milioni di euro a cui aggiungerebbero il cartellino di Juan Jesus per avvicinare le richieste del club sudamericano. Lo riporta Espn.