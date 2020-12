Europa League, Le pagelle di Napoli-Real Sociedad 1-1: Ghoulam il peggiore, è tornato il vero Zielinski

Ospina 6,5: L’azione inizia sempre dai suoi piedi ed anche quando viene chiamato in causa si fa trovare sempre presente. Non può nulla sul gol di William Jose

Di Lorenzo 5,5: Sulla destra non riesce ma a trovare le contromisure prima a Portu e poi a Barrenetxea, anche in fase di costruzione spesso è impreciso

Maksimovic 6,5: I palloni di testa sono tutti del serbo che gioca una partita intelligente e concentrata.

Koulibaly 6,5: Attentissimo quando la pressione della Real Sociedad si fa estenuante, non perde mai la calma e dona tanta sicurezza ai suoi compagni di squadra

Mario Rui 6,5: Soffre tanto sulla sinistra ma compie alcune chiusure miracolose che gli valgono un voto alto (Dall’81′ Ghoulam 5 In uno dei pochissimi palloni toccati sbaglia l’intervento e regala il pallone a William Jose che pareggia )

Fabian 6: Come Bakayoko all’inizio del match non riesce ad essere aggressivo sul portatore di palla avversario, sbaglia alcuni appoggi semplici in attacco

Bakayoko 6: Al centro del campo è una diga, nei primi minuti non riesce a prendere le contromisure al centrocampo spagnolo ma cresce nel corso della partita (Dal 69′ Demme 6: Entra bene in campo e con aggressività compie qualche buon intervento, l’impressione è che il centrocampo con lui e Bakayoko sia il migliore che possa schierare Gattuso)

Lozano 6,5: Sulla destra quando riesce a partire in velocità è sempre molto pericoloso e spesso riesce a trovare la superiorità numerica, poco freddo sotto porta quando ha la possibilità di chiudere la partita (Dal 69′ Politano 6 Non riesce mai ad entrare in partita, tocca pochi palloni e si fa vedere più in fase di copertura che in quella offensiva)

Zielinski 7: È quello più intraprendente già dai primi minuti, è fantastico quando al 35′ da fuori area trova una traiettoria perfetta trafigge Remiro(Dal 74′ Elmas 5,5 Non riesce ad entrare con il piglio giusto, gestisce male alcuni palloni che potevano diventare interessanti)

Insigne 5,5 : È meno brillante rispetto alle ultime uscite, in fase offensiva si vede poco ma cerca di aiutare la squadra in fase difensiva

Mertens 6: I difensori lo marcano sempre da vicino e quindi cerca sempre di giocare di prima trovando sempre spazi interessanti per i compagni. (Dal 69′ Petagna 6 Tocca pochissimi palloni, gestisce bene palla e la lavora con il fisico non perdendola mai)

Gattuso 6: La squadra entra in campo e subisce la sfuriata degli avversari, l’allenatore calabrese telecomanda gli azzurri e sotto la pioggia carica i suoi che a tratti sfoggiano una buona prestazione. I cambi non riescono a dare quella freschezza in più che chiedeva l’allenatore e Ghoulam, ancora lontano parente di quello del 2017, propizia il gol degli avversari a pochi minuti dal termine