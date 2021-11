Europa League, lo Spartak lancia l’allarme: “Preoccupati per la situazione in casa Napoli”

Le positività di Demme, Politano e Zanoli preoccupano lo Spartak Mosca. La società russa ha manifestato non poche remore per quanto riguarda un possibile focolaio COVID in casa Napoli, esortando la società partenopea ad effettuare ancora più controlli per tenere sotto controllo i propri giocatori. Il capo della comunicazione della società russa, Dimitry Zelenov, ha parlato ai media della loro preoccupazione: “Siamo in contatto con la UEFA, il Napoli deve tenere sotto controllo i propri giocatori ed effettuare ancora più controlli. Speriamo che la partita si svolga regolarmente”.