Faouzi Ghoulam: “Ormai mi sento napoletano a tutti gli effetti. A Napoli c’è bisogno di vincere”

Faouzi Ghoulam ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Come sto fisicamente? Adesso benissimo, mi sono preso più tempo per recuperare al massimo. Adesso mi manca solo il ritmo partita, ma sto molto bene, mi sento al meglio. Il boato del San Paolo? Come un figlio quando torna a casa e non lo faceva da tempo, mi sono emozionato tantissimo. E’ un riconoscimento per il lavoro che ho fatto e quello che provo per questa città. Un grande momento emozionale anche per la mia famiglia e quella napoletana. Spalletti? E’ un allenatore di spessore internazionale, è importante avere la sua fiducia. Significa che sto facendo bene, avvertire la sua fiducia è tanta roba, ripeto. La leadership? Sono da tanti anni a Napoli, devo dare una mano come fanno Dries, Kalidou, Mertens. Siamo legati a questa città, è nostro dovere aiutare i più giovani che non conoscono le pressioni. Conosciamo l’amore dei nostri tifosi e cerchiamo sempre di fare il meglio”.

Ti senti napoletani? “Il mio legame con questa città è forte, facile rispondere. Certo che mi sento napoletano a tutti gli effetti”.

Le direttive di Spalletti? “E’ divertente, ma noi vogliamo essere vincenti. Questo è quello che conta. La nostra priorità è fare punti e stare là sopra in classifica, poi dopo penseremo a divertirci. Il nostro obiettivo è stare in cima, non divertire e poi magari essere a metà classifica. Spalletti? E’ un allenatore molto importante che chiede tanto i suoi giocatori, ma sa anche ascoltare i calciatori, anche quelli che sono qui da più tempo. Ci da tanta libertà, ma dobbiamo essere sempre al cento per cento sia a livello di lavoro, che di testa, in campo e fuori. Se non siamo al cento per cento poi diventa duro”.

Coppa D’Africa? “E’ importantissima per noi calciatori, ci sono tanti africani che giocano in squadre al top. In Francia c’è sempre stato questo “problema”, adesso accade in Italia, il fatto si giochi in inverno ci complica un po’ la vita; ma è importante per noi disputarla e rappresentare le nostre Nazioni”.

Rapporto con Koulibaly? “Quando conosci un uomo come lui puoi solo migliorare umanamente, è una persona speciale. E’ un fratello, un onore aver condiviso con lui questa esperienza”.

Ounas? “E’ algerino come me, quando è arrivato l’ho preso con me come un fratellino piccolo. L’ho aiutato a crescere, ma non calcisticamente perché era già pronto. E’ un fuoriclasse, ma ha un solo difetto: deve essere un po’ cinico e cercare di fare più gol e assist, deve concretizzare le qualità che ha. Sarà importante per il Napoli perché ha caratteristiche diverse da altri giocatori che abbiamo in attacco”.

Consapevolezza per lo scudetto? “Sicuramente siamo cresciuti tantissimo rispetto agli anni di Sarri. Abbiamo tanta esperienza e qualità nel gruppo che ci permette di affrontare le partite nel migliore dei modi, ma ci sarà da battagliare perché il campionato è lungo. Adesso viene il bello. Ci saranno tanti scontri diretti e partite importanti, cercheremo di fare quanti più punti possibili. Vogliamo dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.