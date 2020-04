Faraoni-Napoli, l’agente: “Il club azzurro lo tiene in grande considerazione”

L’agente di Davide Faraoni, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a CalcioHellas.it. Ecco le sue parole: “Contatti con Napoli e Roma? Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti. Come sto vivendo questa quarantena? La sto vivendo male. Sto provando una sensazione che non avevo mai provato, quella degli arresti domiciliari. Per uno superattivo come me, può solo viverla male. Ci si rende conto dell’importanza che hanno le cose più semplici, che nella normalità non prendevamo in considerazione. Oggi per prendere un caffè o fare una passeggiata a piedi con un amico pagheremo chissà che cosa. Adesso ci rendiamo conto del vero valore delle cose”.