Fiorentina, Iachini: “Gattuso ha fatto un gran lavoro, il Napoli è pericolosissimo. Onoreremo la partita”

In conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha rilasciato interessanti dichiarazioni. Ecco le sue parole, riportate da Firenzeviola.it:

“Le parole del presidente si ascoltano e non si commentano. Mi hanno fatto molto piacere le parole che ha avuto su di me. Fanno capire quelle che sono state le difficoltà e le tempistiche dei miei arrivi. Io lo ringrazio e continuo a dare una mano alla mia Fiorentina. C’era rischio, ma non me la sono sentita di lasciarla da sola. Sono tornato a Firenze in una situazione non ottimale. C’era paura nell’ambiente e avevo un calendario difficile. Dovevamo praticamente giocare contro tutti i top team. Era normale ci fosse preoccupazione”.

Kokorin? “Si sta allenando con noi già da un po’. Nei prossimi allenamenti devo capire come sta fisicamente per farlo giocare o meno”.

Riconferma? “Dopo la Lazio il presidente mi ha parlato, facendomi intuire che c’erano possibilità di riconfermo, ma io ho detto che era giusto fare ognuno il proprio percorso. Mi sta bene lasciarsi così, con questi risultati”.

Futuro? “Non so cosa mi aspetta. Ora sono concentrato sulle prossime due partite. Sono convinto di aver fatto un ottimo lavoro a Firenze. Con il mio staff valuteremo l’opzione migliore”.

Gattuso? “Il Napoli è una squadra pericolosissima. Gattuso lo conosco bene e sta facendo un ottimo lavoro. Ha giocatori forti e sta vivendo un ottimo periodo di forma. Dobbiamo onorare la partita fino in fondo”.

Poca fiducia? “Le prime partite Gasperini faceva malissimo, se non sbaglio zero punti. Molti allenatori ci mettono tante partite prima di ingranare. Se l’Atalanta avesse esonerato Gasp probabilmente adesso non sarebbe dove è. Nelle mie prime sette giornate potevamo fare qualcosa di più ma serviva più tempo prima di vedere buoni risultati”

Commisso voleva confermarmi? “Attraverso le sue battute avevo capito che c’era questa possibilità. Il presidente voleva mostrarmi la sua gratitudine. Però io adesso lascio Firenze salutando Commisso che è una persona che tiene molto alla Fiorentina. Me ne vado con grande gioia e soddisfazione”.