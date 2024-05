Fiorentina-Napoli 2-2, le pagelle di IamNaples.it: un piede fuori dall’Europa

Il Napoli è un piede fuori dall’Europa, con il pareggio di Firenze rimane a -2 dalla Viola ottava in classifica e i ragazzi di Italiano dovranno recuperare il 2 giugno la sfida contro l’Atalanta. La sblocca il Napoli con Rrahmani, poi subisce la rimonta viola con la punizione di Biraghi e il gol di Nzola, Kvaratskhelia mette la partita sul 2-2 con una meravigliosa traiettoria su punizione. C’è ancora una speranza: il Napoli deve battere il Lecce e sperare che la Fiorentina perda sia a Cagliari che a Bergamo tenendo d’occhio anche il Torino. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sulla punizione può farci poco, sul secondo gol forse può attaccare meglio la palla ma la traiettoria è strana, tagliente e il portiere azzurro è coperto da Olivera.

MAZZOCCHI 6: Per le sue caratteristiche una buona gara: qualche buona lettura difensiva, degli spunti come un assist interessante per Kvaratskhelia e anche qualche errore nella costruzione dal basso come un calcio d’angolo regalato alla Fiorentina nella costruzione dal basso.

RRAHMANI 6,5: Ha il merito di sbloccare la gara e di sfiorare anche il gol del 2-3 su un calcio d’angolo battuto da Raspadori. Discreta la prova anche a livello difensivo.

OSTIGARD 6: Qualche confronto perso con Nico Gonzalez, nella costruzione dal basso che contro una squadra come la Fiorentina è fondamentale può fare sicuramente meglio.

OLIVERA 5.5: Dovrebbe supportare di più e meglio Kvaratskhelia sulla catena di sinistra, anche a livello difensivo dovrebbe leggere meglio i momenti in cui Kvara lascia la fascia scoperta per la progressione di Dodò. Sotto l’aspetto tecnico diversi gli errori soprattutto quando la Fiorentina alza la pressione.

ANGUISSA 6: Un po’ meglio rispetto alle uscite, finalmente due inserimenti alle spalle della linea difensiva che hanno determinato delle situazioni interessanti: una sull’asse Mazzocchi-Kvaratskhelia, l’altra con un assist per Raspadori. È ancora pesante nei movimenti, lento nelle scelte, ha dato l’impressione in questa stagione di non aver mai trovato continuità nella condizione fisica.

LOBOTKA 6,5: Complessivamente una buona prova, nei primi venti minuti orienta benissimo la costruzione dal basso del Napoli, è efficace anche in fase di non possesso. È sfortunato riguardo al fallo di mano che porta alla punizione di Biraghi, fortunatamente il Var sana l’ingiustizia del rigore inesistente che Marchetti aveva assegnato per un presunto intervento di Belotti.

CAJUSTE 6: L’energia, il dinamismo ci sono, a livello tecnico l’impatto è rivedibile. Spreca due occasioni nitide: una sullo 0-1 su assist di Kvara, un’altra sul 2-1 di testa.

POLITANO 6,5: Alterna errori e cose preziose, sulla sua prestazione incombe la pecca dell’appoggio sbagliato nella costruzione dal basso che porta al gol di Nzola. Ci sono, però, l’assist per il gol di Rrahmani e il palo colpito nella ripresa. (Dal 76′ Ngonge 5,5: Più confusione che soluzioni di qualità, in certi frangenti poteva far meglio)

SIMEONE 5: Commette diversi errori nelle scelte, qualche appoggio sbagliato che vanificano situazioni interessanti nel primo tempo, un tiro dalla distanza innocuo nella ripresa quando poteva servire Kvaratskhelia. (Dal 76′ Raspadori 5,5: Un buon assist per Rrahmani su calcio d’angolo, un tiro al 93′ in cui forse poteva far meglio. Per il resto non riesce ad incidere molto nella ventina di minuti che gli concede Calzona)

KVARATSKHELIA 7: La punizione tiene il Napoli ancora aggrappato alla residua speranza di non perdere l’Europa, poi con gli errori, le ingiustizie arbitrali come il fallo di Dodò non fischiato nell’azione che poi genera la ripartenza e la punizione di Biraghi, esprime una prova da leader tecnico di cui rappresenta la luce. (Dall’86’ Lindstrom s.v.: Neanche dieci minuti recupero compreso, è troppo poco per meritare una valutazione)

CALZONA 6: Il Napoli esprime complessivamente una prova sufficiente considerando anche le assenze di Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski e Osimhen. Parte bene, nei primi venti minuti fa meglio della Fiorentina, si conferma ancora una volta non solido sciogliendosi al primo episodio negativo. Nella ripresa forse produce anche più dell’avversario in termini di occasioni pericolose ma manca di efficacia come praticamente è accaduto spesso soprattutto dopo quella sconfitta al Maradona contro l’Atalanta che è un po’ uno spartiacque della sua era da allenatore del Napoli.

Ecco il tabellino del match:

Fiorentina-Napoli 2-2 (primo tempo 2-1)

Marcatori: 8’ Rrahmani, 40’ Biraghi, 42’ Nzola, 57’ Kvaratskhelia,

Assist: 8’ Politano

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi (78’ Parisi); Arthur (87’ Lopez), Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran (78’ Mandragora), Kouame (66’ Ikoné); Nzola (66’ Belotti). All. Italiano.

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano (76’ Ngonge), Simeone (76’ Raspadori), Kvaratskhelia (86’ Lindrstrom). All. Calzona

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti: 41’ Kvaratskhelia, 70’ Cajuste, 84’ Mandragora

Espulsi: