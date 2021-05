Fiorentina-Napoli, missione Champions: Gattuso prepara un solo cambio

La Juventus ha battuto l’Inter con un rigore inesistente, il Napoli è chiamato a vincere a Firenze per realizzare il controsorpasso e riconquistare la zona Champions. La missione di Gattuso è preparare la partita contro tutti gli avversari in campo: non solo la Fiorentina ma soprattutto l’ansia, la frenesia, la paura di gettare al vento la straordinaria cavalcata compiuta per uscire dalle difficoltà.

Gattuso sceglie la via della continuità, è pronto un solo cambio rispetto alla formazione che ha iniziato la gara contro l’Udinese. Ospina ha recuperato ma in porta ci sarà ancora Meret, la linea difensiva sarà la stessa con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj, Fabian Ruiz e Bakayoko agiranno davanti alla difesa, Politano, Zielinski e Insigne si muoveranno a ridosso di Osimhen. Hysaj, quindi, vince ancora il duello con Mario Rui mentre la sorpresa più netta è la conferma di Bakayoko in mezzo al campo al posto di Demme.

Politano, che vince il ballottaggio con Lozano, è l’unico cambio di formazione che dovrebbe fare Gattuso. Mertens e Lozano sono le principali armi a disposizione di Gattuso per cambiare la partita.

La Fiorentina dovrebbe confermare l’impianto titolare nonostante la salvezza acquisita con il pareggio di Cagliari. Dragowski ha recuperato, non è al meglio e al suo posto dovrebbe esserci Terracciano. Milenkovic, Pezzella e Caceres si muoveranno in difesa, Venuti e Biraghi si muoveranno sulle due corsie laterali, Bonaventura, Pulgar e Castrovilli agiranno in mezzo al campo a supporto della coppia formata da Vlahovic e Ribery.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise