Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Conte in emergenza, senza Politano e Kvaratskhelia

Il Napoli inizia il nuovo anno con la complicata trasferta di Firenze, gli azzurri, eccetto l’esordio shock di Verona, hanno battuto tutte le squadre dal settimo posto in giù mentre non hanno mai battuto uno dei club che occupa il condominio delle sei realtà dell’alta classifica, segnando un solo gol a San Siro contro l’Inter. Conte dovrà affrontare questa sfida in emergenza poichè, oltre a Buongiorno che sarà sostituito ancora da Juan Jesus, saranno out Politano e Kvaratskhelia. L’esterno offensivo del Napoli ha rimediato un’elongazione al soleo della gamba sinistra, dovrebbe recuperare per la gara contro il Verona così come Kvaratskhelia fermato da un affaticamento muscolare proprio nell’allenamento di oggi, a poche ore dalla partenza per Firenze. Conte inventerà un attacco d’emergenza con Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku al centro dell’attacco. Ngonge, Raspadori e l’ex Simeone possono essere le soluzioni a livello offensivo per incidere sulla partita. Non ci sarà neanche Folorunsho, destinato al trasferimento alla Fiorentina nel corso del mercato di gennaio, mentre è stato trattenuto, vista l’emergenza, per qualche giorno Zerbin, pronto a trasferirsi al Venezia in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro legato alla salvezza. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera formeranno la linea difensiva, Lobotka lavorerà da play con Anguissa e McTominay a sostegno del tridente formato da Neres, Lukaku e Spinazzola. Palladino dovrebbe fare soltanto un paio di cambi rispetto alla formazione che ha strappato un pareggio sul campo della Juventus. In porta ci sarà De Gea, Dodò e Gosens dovrebbero agire da esterni con Comuzzo e Ranieri al centro della difesa, Adli e Cataldi lavoreranno in mezzo al campo con Colpani, Beltran e Sottil alle spalle del centravanti Kean.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. A disp.: Caprile, Mazzocchi, Rafa Marin, Gilmour, Gioielli, Raspadori, Simeone, Ngonge. All. Conte

A cura di Ciro Troise