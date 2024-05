Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Raspadori al posto di Osimhen

Il Napoli ha l’ultima chance per la missione di non smarrire le coppe europee dopo la continuità di quattordici anni trascorsi in Europa. Affronta una sorta di spareggio a Firenze, la Viola è ottava in classifica, ha due punti in più del Napoli e una gara da recuperare, a Bergamo contro l’Atalanta il prossimo 2 giugno. La Uefa non ha ancora chiarito se, nel caso in cui la Fiorentina vincesse la Conference League, la nona classificata disputerà la Conference. Per avere la certezza di giocare almeno la Conference, il Napoli deve qualificarsi all’ottavo posto. Gli azzurri rischiano anche il sorpasso del Torino che insegue ad una sola lunghezza di distanza a due partite dalla fine del campionato.

Osimhen non è stato convocato, l’affaticamento muscolare gli ha imposto il forfait per la diciassettesima gara in questa stagione. Al suo posto dovrebbe esserci Raspadori con il Napoli che quindi proverà a controbattere all’intensità della Fiorentina una manovra avvolgente in cui cercare gli inserimenti dei compagni per valorizzare l’azione offensiva. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo ed Olivera saranno gli esterni bassi, Rrahmani e Juan Jesus formeranno la coppia centrale di difesa. Lobotka farà il play, Anguissa e Cajuste gli interni di centrocampo con Zielinski che tornerà contro il Lecce. Politano, Raspadori e Kvaratskhelia costruiranno il tridente offensivo con Simeone principale arma a gara in corso. La Fiorentina di Italiano insiste con il 4-2-3-1, in porta ci sarà Terracciano, Dodò farà l’esterno destro con Biraghi a sinistra, Milenkovic e Martinez Quarta formeranno la coppia centrale di difesa. Arthur e Bonaventura agiranno in mezzo al campo con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamè alle spalle di Belotti.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamè; Belotti. A disp.: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Parisi, Ranieri, Faraoni, Kayode, Duncan, Infantino, Mandragora, Maxime Lopez, Bonaventura, Castrovilli, Ikonè, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Simeone. All. Calzona

A cura di Ciro Troise