Il Napoli, dopo la prima sconfitta ufficiale della stagione, riparte dalla complicata trasferta di Firenze. La Fiorentina di Italiano è l’outsider del campionato, può insidiare le sette sorelle perchè ha organizzazione, un’idea di calcio propositiva, intensa, interessante e anche talento nei singoli: da Milenkovic a Vlahovic, da Bonaventura a Callejon e Nico Gonzalez.

Spalletti dovrebbe riproporre il Napoli da campionato, con il ritorno tra i titolari di Ospina, Rrahmani, Anguissa e Osimhen. Ci dovrebbe essere anche un quinto cambio, Lozano è in netto vantaggio su Politano nel consueto duello per una maglia sulla zona destra dell’attacco. Serve una reazione da squadra tosta, ha spiegato Spalletti in conferenza stampa.

Il sistema di gioco sarà il consueto 4-3-3, con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo con Lozano, Osimhen e Insigne a comporre l’attacco.

Torna tra i convocati Ghoulam circa sette mesi dopo l’ennesimo infortunio rimediato contro il Bologna il 7 marzo scorso, Spalletti poi ha soprattutto sul fronte offensivo delle armi per incidere a gara in corso, su tutti Politano e Ounas.

La Fiorentina con il 4-3-3 e la sfida Vlahovic-Osimhen

La Fiorentina avrà un approccio aggressivo, proverà a replicare il primo tempo contro l’Inter cercando di gestire le energie per tutta la gara, approfittando che stavolta a differenza del Napoli ha avuto la settimana-tipo per preparare la gara.

In porta ci sarà Dragowski, sulle corsie laterali lavoreranno Odriozola e Biraghi, al centro della difesa ci sarà Milenkovic, al suo fianco Martinez Quarta è in vantaggio su Nastasic e Igor. Pulgar dovrebbe prendere la cabina di regia, sta meglio di Torreira in termini di condizione fisica, Castrovilli è ancora indisponibile per infortunio, gli interni saranno Bonaventura e Duncan.

L’attacco sarà composto dal grande ex Callejon a destra, Nico Gonzalez a sinistra e Vlahovic al centro dell’attacco. Sarà una sfida all’insegna della meglio gioventù, con lo scontro tra due bomber giovani di alto livello come Osimhen e Vlahovic.

Spalletti, consapevole della pressione alta e aggressiva che farà la Fiorentina, ha indirizzato la strada per valorizzare al meglio Osimhen: palla che gira più veloce e precisa e da parte di Victor lettura dei momenti, quando attaccare la profondità o invece, venire incontro a fornire uno scarico ai compagni di squadra.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise