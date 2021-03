Fonseca a Sky: “Non abbiamo le caratteristiche per lottare contro le grandi squadre. Questione di mentalità e di atteggiamento”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Probabilmente non abbiamo le caratteristiche per lottare contro questo tipo di avversario. E’ mancato coraggio a questa squadra. La responsabilità è di tutti. Quando abbiamo paura di giocare diventa tutto piu’ difficile. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare, ma non possiamo entrare in campo con l’atteggiamento visto. Ridimensionamento? Se non avessi visto il secondo tempo, dove siamo stati all’altezza, mi sarei preoccupato. Abbiamo lasciato il Napoli libero di giocare. Se manca la mentalita’ diventa difficile. Per me e’ una questione di mentalita’ e di atteggiamento. Non e’ facile pressare alto il Napoli. E’ difficile spiegare perche’ non riusciamo ad essere costanti per tutta la partita. E’ vero che contro le big non abbiamo vinto. Non possiamo accettare la mancanza di coraggio, dobbiamo giocarcela. E’ stata una partita senza grande opportunita’. Nel corridoio, Mario Rui riusciva a passare. Non abbiamo avuto tempo per preparare bene la partita. Se manchiamo nella voglia di vincere e’ tutto piu’ difficile. E’ probabile che difetto anche io in questo aspetto”.